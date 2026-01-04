Elon Musk'tan Venezuela'ya ücretsiz internet
Elon Musk, Starlink aracılığıyla Venezuela halkına 1 ay boyunca ücretsiz internet hizmeti sunacağını duyurdu.
Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, Venezuela'ya kendi şirketi ' Starlink' aracılığıyla 1 ay ücretsiz internet vereceğini açıkladı. Musk, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Venezuela halkına destek' ifadeleriyle Starlink şirketinin ülkeye 3 Şubat tarihine kadar ücretsiz internet bağlantısı vereceğini duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya