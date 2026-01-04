Haberler

Elon Musk'tan Venezuela'ya ücretsiz internet

Elon Musk'tan Venezuela'ya ücretsiz internet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elon Musk, Starlink aracılığıyla Venezuela halkına 1 ay boyunca ücretsiz internet hizmeti sunacağını duyurdu.

ELON Musk, Venezuela'ya 1 ay ücretsiz internet verileceğini bildirdi.

Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, Venezuela'ya kendi şirketi ' Starlink' aracılığıyla 1 ay ücretsiz internet vereceğini açıkladı. Musk, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Venezuela halkına destek' ifadeleriyle Starlink şirketinin ülkeye 3 Şubat tarihine kadar ücretsiz internet bağlantısı vereceğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro operasyonunda ağır bilanço! Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler

Maduro operasyonunda ağır bilanço! Aralarında çok sayıda sivil de var
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
Otobüs şoförüydü devlet başkanı oldu! İşte Maduro'nun bilinmeyenleri

Otobüs şoförüydü devlet başkanı oldu! İşte Maduro'nun bilinmeyenleri
Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj verdi
Maduro operasyonunda ağır bilanço! Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler

Maduro operasyonunda ağır bilanço! Aralarında çok sayıda sivil de var
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş