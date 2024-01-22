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Elon Musk Auschwitz-Birkenau toplama kampını ziyaret etti

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Sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te anti-semitizmi yayma eleştirileri alan Elon Musk, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin Polonya'da kurduğu Auschwitz-Birkenau toplama kampını ziyaret etti. Musk, ziyaretinde EJA Başkanı Rabbi Menachem Margolin, Ben Shapiro ve Gidon Lev ile birlikteydi. Musk, kurşuna dizildiği ölüm duvarına çelenk koydu ve oradaki törene katıldı. Ayrıca Krakow'da bir konferansa katılarak bir konuşma yaptı.

Sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te bir süredir anti-semitizmi yayma eleştirileri ile karşı karşıya olan Elon Musk, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin Polonya'da kurduğu Auschwitz-Birkenau toplama kampını ziyaret etti.

Avrupa Yahudi Birliği'nin (EJA) açıklamasına göre, Musk'a ziyaretinde EJA Başkanı Rabbi Menachem Margolin, muhafazakar ABD'li yorumcu Ben Shapiro ve Holokost mağduru Gidon Lev eşlik etti.

Musk, binlerce kişinin kurşuna dizildiği ölüm duvarına çelenk koydu ve oradaki törene katıldı.

Anti-semitizm üzerine bir konferansa katılmak için Krakow kentine hareket eden Musk, burada bir konuşma da yaptı.

Musk konuşmasında, "Yahudilerin arasında büyüdüm, Yahudi anaokuluna gittim, ismim bile epey Yahudi ismi. 13 yaşındayken İsrail'e gittim. Birçok arkadaşım Yahudi. Bazen 'Acaba Yahudi miyim?' diye soruyorum" dedi.

X'e yönelik eleştiriler neler?

Musk geçtiğimiz Kasım ayında İsrail'i ziyaret etmişti.

Musk'ın İsrail ziyareti, ABD'li medya izleme örgütü Media Matters for America'nın X platformuna yönelik başlattığı incelemenin hemen ardından gerçekleşmişti.

İncelemede, bazı reklamlarının Nazi yanlısı paylaşımların yanında göründüğü ortaya çıkan Apple, Disney, IBM gibi şirketler, X'teki reklamlarını durdurma kararı almıştı. Reklam gelirleri X'in en önemli gelir kaynağı.

X, Media Matters for America'ya platformu antisemitik içerikle doluymuş gibi gösterdiği gerekçesiyle dava açtı.

Musk'a daha önce X'te yaptığı bir paylaşım nedeniyle de "nefret söylemini yayma" suçlamaları yöneltilmişti.

Yahudi halkının, "beyaz ırkı zayıflatmaya çalıştığı" ile ilgili bir komplo teorisine onay veren paylaşımı sonrası Beyaz Saray Musk'ı anti-semitizmi yaydığı gerekçesiyle eleştirmişti.

Musk, Ekim 2022'de satın aldığı Twitter'ın adını daha sonra X olarak değiştirmişti.

BBC

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