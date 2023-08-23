Elmacı Dede, Suriye'ye üzüm götürmek için yola çıkıyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan ve 'Elmacı Dede' olarak bilinen Muhammet Yılmaz, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'deki Rasulayn ilçesine üzüm götürmek için yola çıkacak.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan ve "Elmacı Dede" olarak bilinen 73 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'deki Rasulayn ilçesine üzüm ulaştırmak için yola çıkacak.

Daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatlarına katılan askerlere ve Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine elma götürerek ünlenen Yılmaz, AA muhabirine, sabah namazından sonra, yetim ve ihtiyaç sahiplerine üzüm götürmek için yola çıkacağını belirtti.

Bu anlamda yaklaşık 1350 kilometre yol katedeceğini anlatan Yılmaz, "Cennet memleketimiz Çivril'imizin elmasını götürdüm şimdi ise üzümü tatmaları için onlara ulaşacağım. İnşallah üzümleri yediklerinde onlara kan, can olacak manevi destek olacak." diye konuştu.

Bu durumun kendisine huzur verdiğini dile getiren Muhammet Yılmaz, bu tür hayır faaliyetlerini sürdüreceğini sözlerine ekledi.