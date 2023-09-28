Elmacı Dede, Suriye'deki Yetim Çocuklar İçin Yola Çıktı

"Elmacı Dede" olarak tanınan 73 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Suriye'nin Rasulayn ilçesine kırtasiye malzemesi götürmek üzere memleketi Çivril ilçesinden hareket etti.

İhtiyaç sahiplerine elma ulaştırarak ve bayramlık hediye ederek ünlenen Yılmaz, bu kez Rasulayn'daki kampta bulunan yetim çocuklar için harekete geçti.

Kanser hastası Yılmaz, AA muhabirine, 1350 kilometre yol katederek kamptakilere ulaşmak istediğini söyledi.

Türkmen yetimlerin yüzlerini güldürmek istediğini belirten Yılmaz, "Sabah namazından sonra yola çıkıyorum. Cuma günü inşallah Rasulayn'daki yetim çocuklara kavuşacağım. Bir nebze de olsa onların okul ihtiyaçlarını karşılamış olacağım. Yetimlerimizin yüzünü güldüreceğim." dedi.

Muhammet Yılmaz, daha önce de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ile Kapan-3 Kavaklı, Kıran ve Pençe-Kaplan operasyonlarına katılan askerlere elma götürmüştü.