Elektrik direğine tırmanan ayı, zorlukla indirildi

Arizona'da elektrik direğine tırmanan bir ayı, ölümle burun buruna geldi. O kadar yükseğe nasıl çıktığı anlaşılamayan ayının elektriğe kapılmasından endişe edildi ve yetkililere haber verildi.

SOĞUKKANLI MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine giden Werner Neubauer isimli işçi, fiberglas bir çubukla ayıyı dikkatlice dürterek direkten uzaklaştırmaya çalıştı. Hayvanın elektrik hattına temas etmemesi için büyük dikkat gösterildi.

SAĞ SALİM YERE İNDİ

Direğin tepesinde kalmakta ısrar eden ayı, sonunda dengesini sağlayarak zarar görmeden yere inmeyi başardı.

Olay, hem çevredekilere hem de izleyenlere derin bir nefes aldırdı.