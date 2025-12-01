Haberler

Elektrik direğine tırmanan ayı, zorlukla indirildi

Elektrik direğine tırmanan ayı, zorlukla indirildi Haber Videosunu İzle
Elektrik direğine tırmanan ayı, zorlukla indirildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arizona'nın Cochise İlçesi'nde elektrik hattına tırmanan bir ayı, hem kendisinin hem de bölgedeki elektriğin güvenliğini tehlikeye attı. Tehlikeli durum, olay yerine gelen bir elektrik işçisinin başarılı müdahalesiyle kazasız şekilde son buldu.

Arizona'da elektrik direğine tırmanan bir ayı, ölümle burun buruna geldi. O kadar yükseğe nasıl çıktığı anlaşılamayan ayının elektriğe kapılmasından endişe edildi ve yetkililere haber verildi.

SOĞUKKANLI MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine giden Werner Neubauer isimli işçi, fiberglas bir çubukla ayıyı dikkatlice dürterek direkten uzaklaştırmaya çalıştı. Hayvanın elektrik hattına temas etmemesi için büyük dikkat gösterildi.

SAĞ SALİM YERE İNDİ

Direğin tepesinde kalmakta ısrar eden ayı, sonunda dengesini sağlayarak zarar görmeden yere inmeyi başardı.

Olay, hem çevredekilere hem de izleyenlere derin bir nefes aldırdı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Rakiplerine okkalı gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?

Yayın açıp bu sözlerle isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Rakiplerine okkalı gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı

Yüzbaşı uçaktan keşfetti: Dışarı çıkarılması durdurulmalı
Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü

Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Beyaz Saray, Trump'ın MRI sonuçlarını açıkladı: Tamamen normal

Beyaz Saray sonuçları paylaştı, polemik sona ermedi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Durdurulamıyor! Derbilerin golcüsü Jhon Duran

Onu kim durduracak? Bu yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.