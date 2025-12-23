Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu madde temini suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturmada dikkat çeken diyaloglar dosyaya girdi. İncelemelere göre, Sadettin Saran'ın Cebeci'ye "Sende esrarengiz var mı?" diye sordu, Cebeci'nin ise bu sırada "Ben Escobar mıyım?" şeklindeki esprili bir yanıt verdiği görüldü. Bu sözlerinin ardından Pablo Escobar'ın hayatı gündeme geldi.

Kolombiya'da kurduğu uyuşturucu imparatorluğuyla 1980'li yıllara damga vuran Pablo Escobar, dünyanın en güçlü ve en korkulan suç figürlerinden biri olarak tarihe geçti.

PABLO ESCOBAR KİMDİR?

Pablo Emilio Escobar Gaviria, 1 Aralık 1949'da Kolombiya'nın Rionegro kentinde doğdu. Yoksul bir aileden gelen Escobar, genç yaşlarda suç dünyasına adım attı. Zamanla kokain ticaretiyle büyük bir servet elde ederek Latin Amerika'nın en etkili uyuşturucu baronlarından biri haline geldi.

MEDELLİN KARTELİNİ KURDU

Escobar, 1970'li yıllarda Medellín Karteli'ni kurarak Kolombiya'dan ABD'ye yapılan kokain sevkiyatının büyük bölümünü kontrol etti. 1980'li yılların ortasında dünya genelindeki kokain ticaretinin yaklaşık yüzde 80'ini yönettiği tahmin edildi. Elde ettiği gelirle dünyanın en zengin insanları arasına giren Escobar, milyarlarca dolarlık bir servetin sahibi oldu.

ŞİDDET, SUİKAST VE DEVLETLE SAVAŞA GİRDİ

Pablo Escobar'ın yükselişi, beraberinde büyük bir şiddet dalgasını da getirdi. Politikacılar, savcılar, yargıçlar ve gazeteciler hedef alındı. Uçak bombalamaları, suikastlar ve sokak çatışmaları Kolombiya'da uzun süre gündelik hayatın bir parçası haline geldi. Escobar, devlete karşı yürüttüğü kanlı mücadeleyle binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

SİYASETE DE ATIM ATTI

Escobar, suç faaliyetlerine rağmen bir dönem siyasete de girdi ve Kolombiya Parlamentosu'na yedek milletvekili olarak seçildi. Yoksul kesimlere yaptığı yardımlar, inşa ettirdiği konutlar ve spor alanları nedeniyle bazı bölgelerde "halkın adamı" olarak görüldü. Ancak bu imaj, işlediği suçların ve yol açtığı şiddetin önüne geçemedi.

ÖLÜMÜ BİR DÖNEMİN SONU OLDU

Uzun süren bir operasyonun ardından Pablo Escobar, 2 Aralık 1993'te Medellín'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü. Ölümü, Kolombiya için bir dönemin sonu olarak değerlendirilse de uyuşturucu ticareti ve organize suç sorununu tamamen ortadan kaldırmadı.

PABLO ESCOBAR'IN DİZİ VE FİLMLERİ YAPILDI

Escobar'ın hayatı, yıllar içinde çok sayıda kitap, belgesel ve diziye konu oldu. Özellikle televizyon yapımları sayesinde ismi küresel çapta tanınan bir figüre dönüştü. Ancak uzmanlar, bu yapımların Escobar'ı romantize etmesinin suçun gerçek yüzünü gölgelediği uyarısında bulunuyor.