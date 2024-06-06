el-Kassam Tugayları'ndan İsrail ordu karargahına baskın

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ile Gazze'yi ayıran "güvenlik çitini" aşarak İsrail ordusunun karargahına saldırı düzenlediğini duyurdu. Yapılan diğer açıklamalarda ise gerçekleştirilen başka saldırıların detayları hakkında bilgi verildi.

TÜNELDE 5 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kassam Tugaylarından yapılan diğer bir açıklamada, Refah'ın batısında Tel Zurub yakınlarındaki bir tünelde önceden kurulan bir bubi tuzağının patlatılması sonucu 5 İsrail askerinin öldüğü belirtildi.

"YASİN 105" ROKETİ ASKERİ BULDOZERİ HEDEF ALDI

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde "Yasin 105" roketleriyle İsrail ordusuna ait 2 Merkava tipi tank ile "D9" askeri buldozerinin hedef alındığı kaydedildi. Bureyc Mülteci Kampı'nda da İsrail askerlerinin havan topları ve ağır silahlarla hedef alındığı aktarıldı.

GAZZE'DEN ATILAN ROKET İSRAİL'E DÜŞTÜ

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, Gazze'den atılan bir roketin İsrail'de açık araziye düştüğü, İsrail'in, Gazze Şeridi sınırındaki bölgelerde uyarı sirenlerinin çaldığı aktarıldı.

İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLÜ SAYISI 37 BİN KİŞİYE DAYANDI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 654 Filistinli öldürüldü, 83 bin 309 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.