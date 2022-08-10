El frenini çekmeyi unutan sürücü, hayatı boyunca unutamayacağı bir deneyim yaşadı

Güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntüde aracı park ettiği yerden çıkarmaya çalışan kadın sürücü, kendisine engel olan olan çöp kutusunu çekmek için araçtan indiği sırada el frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu.

Nerede kaydedildiği bilinmeyen bir görüntüde kadın sürücü aracını park ettiği yerden çıkarmaya çalıştığı sırada güvenlik kamerası kadrajına giriyor. Bir süre uğraşan ve aracı bulunduğu yerden çıkaramayan kadın sürücü, araçtan inerek geçişini engelleyen çöp kutusunu bulunduğu yerden çekmeye çalıştı.

Ancak son inişinde aracın el frenini çekmeyi unutan kadın sürücü, hayatı boyunca unutamayacağı bir deneyim yaşadı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran videoyu izleyenler "Arabaya yazık oldu" demekten kendini alamadı.