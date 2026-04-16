Haberler

Ekvador'da yolcu otobüsü nehre düştü: 11 ölü, 22 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekvador'un güneyinde bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak nehre düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

EKVADOR'un güneyinde bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak nehre düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Ekvador'un güneyindeki Azuay eyaletinden geçen Cuenca-Molleturo kara yolunda seyreden eyaletler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerleri aştı. El Chorro Köprüsü yakınlarında sığ bir nehre düşen otobüs, çarpmanın etkisiyle alev alarak yandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edilirken, Cuenca İtfaiyesi'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu ve can kaybının artabileceği kaydedildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

