Ekvador'da cezaevinde çatışma: 9 ölü
Ekvador'un El Oro eyaletine bağlı Machala kentindeki bir cezaevinde mahkumlar arasında çatışma çıktığı bildirildi. Yetkililer, olayda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Aynı cezaevinde 10 Kasım'da mahkumlar arasında çatışma çıkmış ve 31 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya