Cezaevinde kanlı çatışma! Çok sayıda mahkum hayatını kaybetti
Ekvador'un Machala kentinde bir cezaevinde mahkumlar arasında çıkan çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti.
Ekvador'un El Oro eyaletine bağlı Machala kentindeki bir cezaevinde mahkumlar arasında çatışma çıktığı bildirildi.
GEÇEN AY 31 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Yetkililer, olayda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Aynı cezaevinde 10 Kasım'da mahkumlar arasında çatışma çıkmış ve 31 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya