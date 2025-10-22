Ekvador'da 5.5 Büyüklüğünde Deprem
Ekvador'un El Oro eyaletinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından doğrulandı. Ekvador Jeofizik Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak bildirdi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki El Oro eyaletine bağlı Arenillas kasabasının 11,5 kilometre güneydoğusunda, yerel saatle 19.05'te 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.
Ekvador Jeofizik Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu.
