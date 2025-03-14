Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti

Rusya'da ehliyetini yeni alan genç bir kız, arkadaşlarıyla birlikte kutlama yapmak için çıktıkları gecede trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından ortalığın adeta savaş alanına döndüğü anları kayda alan genç sürücü, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.