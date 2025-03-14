Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti
Rusya'da ehliyetini yeni alan bir genç kız, arkadaşlarıyla kutlama yapmak için çıktıkları gecede trafik kazası yaptı. Kazanın ardından ortamın savaş alanına döndüğü anları ise kayda aldı.
Rusya'da ehliyetini yeni alan genç bir kız, arkadaşlarıyla birlikte kutlama yapmak için çıktıkları gecede trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından ortalığın adeta savaş alanına döndüğü anları kayda alan genç sürücü, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Kaynak: Haberler.com / Dünya