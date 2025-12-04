Haberler

Dendias'ın tehdidi sonrası Yunanistan'dan Ege'de tansiyonu yükseltecek hamle

Güncelleme:
Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın, Ege'de yüzlerce adaya füze konuşlandıracaklarını söylemesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yunanistan'ın İsrail'den 692 milyon avro değerinde PULS tipi çoklu roketatar sistemi tedarik edeceği belirtildi. Yapılan anlaşmaya göre PULS'un yedek parçaları Yunanistan'da üretilecek ve üretici firma Elbit Yunan teknisyenlere eğitim verecek.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Parlamentosunun silahlanmaya ilişkin yarınki özel komisyonunda İsrail yapımı, 692 milyon avro değerinde PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin tedariki görüşülecek.

SU ALTI MAYIN TESPİT ARAÇLARI DA MASADA

Yarın yapılacak toplantıda komisyona ayrıca, toplam 100 milyon avro değerinde, su altı mayın tespit ve etkisiz hale getirme araçları ile MEKO tipi 5 inçlik (127 mm) ana topların modernizasyonu ve elektronik savaş programı hakkında da bilgi verilecek.

DENDIAS SUNUM YAPACAK

Komisyona yapılacak bilgilendirmeyi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın alımlar hakkındaki sunumu izleyecek. Ardından da silah alımları Meclis Genel Kurulunun onayına sunulacak. Alımlar, Yunanistan'ın orta vadeli savunma programı Aşil Kalkanı'nın parçası olacak.

PULS'UN YEDEK PARÇALARI YUNANİSTAN'DA ÜRETİLECEK

PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin tedariki için İsrail ile yapılacak anlaşmaya göre, PULS'un yedek parçalarının Yunanistan'da üretilmesi, bunun için de üretici firma Elbit'in Yunan teknisyenlere eğitim vermesi öngörülüyor.

NE OLMUŞTU?

Yunan basınında eylülde çıkan haberlerde, Atina'nın İsrail'den yaklaşık 700 milyon avroluk silah alımı da yapmak istediği ancak Gazze'deki mevcut durum nedeniyle anlaşmanın ertelendiği ileri sürülmüştü.

DENDIAS TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIŞTI

Yunan Savunma Bakanı Dendias, önceki gün Atina'daki bir etkinlikte Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'nin Yunanistan için tehdit oluşturduğunu savunan Dendias, Ege'de yüzlerce adaya füze konuşlandıracaklarını söylemişti.

Kaynak: AA / Dünya
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıNasri Baba:

Sabahtan akşama kadar dendias sikiyoruz götü yiyen gelsin bu ekonomide yaşayacağıma savaşarak ölürüz cesedimiz bi boka yarasın

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGokay Ergul:

Türkiye ne yapıyor 12 Adaları sessizce teslim ediyor dedeağaç'ta Amerika üst kuruyor sesini çıkarmıyor Gürcistan'da Güney Kıbrıs'ta üsler kuruluyor sesimizi çıkarmıyoruz askerliğe 6 aya indirdik yakında 3 aya indiririz yavaş yavaş teslim ediyoruz ülkeyi ne yapıyoruz ha bu arada 1700 yıldır ayak basmadığı iznike papaya açıyoruz yazık uyumaya devam

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özkan:

Türkiye sizler için çok sabırlı aksi olsaydı densiz dendias asla konuşamadın

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKutay Özmen:

Aç Yunan ilk önce Almanya'dan aldığın yaklaşık 65 milyar Euro tutarındaki borçunu öde.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHOZKAN:

Korkunun ecele faydası yok

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
