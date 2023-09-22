Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'ye Geliyor

Uluslararası Gençlik Ödülü'nün hamisi Edinburgh Dükü Prens Edward, Türkiye'ye gelerek çeşitli temaslarda bulunacak. Prens Edward, Uluslararası Gençlik Ödülü Programı Ödül Töreni'nde 38 gence Altın Ödüllerini takdim edecek ve Chevening Burs Programı'nın 40'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenecek resepsiyona katılacak.

Uluslararası Gençlik Ödülü'nün hamisi Edinburgh Dükü Prens Edward, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek. Prens Edward, 24-28 Eylül günleri arasındaki ziyareti kapsamında Birleşik Krallık'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılacak Uluslararası Gençlik Ödülü Programı Ödül Töreni'nde 38 gence, uluslararası programın en yüksek başarı kategorisi olan Altın Ödüllerini verecek. Dük, ayrıca Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçilik Konutu'nda Chevening Burs Programı'nın 40'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenecek resepsiyona da katılacak.

Edinburgh Dükü Prens Edward, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 24-28 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret edecek. Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Prens Edward'ın Uluslararası Gençlik Ödülü Programı ve yaygın eğitim-öğretimin genç insanlar ve toplumları üzerindeki etkisi ile ilgili farkındalığını arttırmak amacıyla Türkiye'yi ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.

Dük, İstanbul'da okul ziyaretinde bulunacak ve Uluslararası Gençlik Ödülü Programı'na katılan öğrencilerle bir araya gelecek. Prens Edward ayrıca, Birleşik Krallık'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenecek Ödül Töreni'ne katılarak 38 gence, uluslararası programın en yüksek başarı kategorisi olan Altın Ödüllerini takdim edecek. İstanbul'dan ayrılmadan önce Yerebatan Sarnıcı'nı gezecek olan Dük, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'ni ziyaret edecek. Prens Edward, Chevening Burs Programı'nın 40'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenecek resepsiyon öncesinde Anıtkabir'i ziyaret ederek, mozoleye çelenk koyacak.