Haberler

Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı

Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı Haber Videosunu İzle
Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun oğlu Nicolás Maduro Guerra, Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in yemin töreninde ağlayarak destek verirken; "Belki Nicolás ve Cilia'yı kaçırdılar, ama özgür olmaya karar vermiş bir halkın vicdanını kaçıramadılar" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılarak yargılanmak üzere New York'a götürülmesinin ardından Delcy Rodriguez, Venezuela'nın yeni geçici lideri oldu. Rodriguez, mecliste yemin ederek görevi devraldı.

MADURO'NUN OĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Meclisteki yemin töreninde Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun oğlu Nicolás Maduro Guerra da bir konuşma yaptı.

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Guerra, "Uluslararası hukuk imparatorlukları dizginlemek için vardır. Eğer bir devlet başkanının kaçırılmasını normalleştirirsek, hiçbir ülke güvende olmaz. Bugün Venezuela, yarın boyun eğmeyen herhangi bir ülke. Belki Nicolás ve Cilia'yı kaçırdılar, ama özgür olmaya karar vermiş bir halkın vicdanını kaçıramadılar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı

Venezuela'da tarihi son! Yeni başkan yemin edip göreve başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı

Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada

Birbirlerine acımadan öldüresiye vurdular
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım

Ünlü manken, boşanma davası öncesi ateş püskürdü
Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı

Maduro sonrası çantasını topladı! İşte Hamaney'in kaçacağı ülke
Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada

Birbirlerine acımadan öldüresiye vurdular
Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler

İstifasını duyan oyuncuları ilk iş olarak bakın ne yapmış
Bir dönem para içinde yüzüyordu! Kirası için kampanya başlattılar

Bir dönem para içinde yüzüyordu! Kirası için kampanya başlattılar