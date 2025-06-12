Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış

Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış
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Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış
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Hindistan'da düşen uçakta saatler önce seyahat eden bir yolcunun çektiği görüntüler, adeta sıkıntıları gözler önüne serdi. Uçağın klima ve ekranlarının çalışmadığı görülürken, "Uçağın bakım ve kontrolleri yapılmıyor muydu?" sorusu akıllara geldi.

hindistan'ın Ahmedabad bölgesindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden Air India'ya ait yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

HİNDİSTAN'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürü Faiz Ahmed Kidwai, Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında düşen uçakta 232 yolcu ile 12 mürettebat olmak üzere 244 kişinin bulunduğunu ve acil durum ekiplerinin bölgeye gönderildiğini belirtti. Kidwai, yerel saatle 13.38'de havalanan uçağın, kalkıştan 1 dakika sonra düştüğünü de aktardı.

Air India'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında düşen uçağın, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. Şirket, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu duyurdu. Kazada hayatta kalan 1 kişinin olduğu kaydedildi.

290'DAN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis, kazada 290'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bölgenin yaklaşık yüzde 80'inin tahliye edildiğini bildirdi. Açıklamada, uçağın düştüğü yerde doktorlar için hizmet veren bir konaklama merkezi olduğu da ifade edildi.

UÇAĞIN KLİMA VE EKRANLARI ÇALIŞMIYORMUŞ

Öte yandan, düşen uçakta saatler önce seyahat eden bir yolcunun çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Yolcu, söz konusu videoda sıkıntıları tek tek anlattı. Yolcu, videoda uçağın klima ve ekranlarının çalışmadığını belirtti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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