Düşen uçak ABD'ye ait çıktı, pilot son anda atlayarak kurtuldu

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken, cephe hattından gelen bir iddia büyük ses getirdi. ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının Kuveyt'te düşürüldüğüne dair haberlerin gerçek olduğu ortaya çıkarken, pilotun son anda atlayarak kurtulduğu ve yaralı bir şekilde bir aracın arkasında hastaneye götürüldüğü görüntüler ortaya çıktı.

  • ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağı Kuveyt hava sahasında düştü.
  • Pilot uçaktan fırlatma koltuğu ile atlayarak kurtuldu ve hastaneye sevk edildi.
  • Uçağın düşüş nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD- İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken cephe hattından gelen bir gelişme çatışmanın Körfez ayağını yeniden gündeme taşıdı. ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının Kuveyt'te düşürüldüğü yönündeki iddiaların doğrulandığı belirtilirken, pilotun son anda uçaktan atlayarak kurtulduğu bildirildi.

F-15 KUVEYT'TE DÜŞTÜ

Bölgeden gelen bilgilere göre ABD envanterinde bulunan F-15 tipi savaş uçağı Kuveyt hava sahasında görevdeyken düştü. Uçağın düşüş nedeni hakkında resmi makamlar henüz detaylı bir açıklama yapmadı. Teknik arıza, hava savunma sistemi ya da çatışma kaynaklı bir senaryo üzerinde durulup durulmadığına ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

PİLOT ATLAYARAK KURTULDU

Olayın en dikkat çekici ayrıntısı ise pilotun son anda fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrılması oldu. Ortaya çıkan görüntülerde paraşütle iniş yaptığı değerlendirilen pilotun yaralı halde bir aracın arkasına alındığı ve hastaneye sevk edildiği görülüyor. Pilotun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

SAVAŞIN KÖRFEZ'E YANSIYAN CEPHESİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ile İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik misillemeleri sürerken, Kuveyt'teki bu gelişme çatışmanın Körfez hattında da riskleri artırdı. Kuveyt, ABD'nin bölgedeki önemli askeri konuşlanma noktalarından biri olarak biliniyor.

Uzmanlar, savaşın uzaması halinde hava sahası güvenliğinin daha da kırılgan hale gelebileceğine ve Körfez'de askeri hareketliliğin artabileceğine dikkat çekiyor.

