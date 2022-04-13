Dünyayı buz kestiren olay! Ukraynalı çocuğu bağlayıp gözleri önünde annesine tecavüz ettiler

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta siviller zarar görmeye devam ediyor. Rus askerlerin saldırısı nedeniyle önceki günlerde en çok konuşulan yerleşim yerlerinden biri olan Buça'da yaşananlarla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

KAN DONDURAN İDDİA

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları komisyonu Üyesi Lyudmila Denisova, Rus askerlerin Buça'da girdikleri bir evde 11 yaşındaki çocuğu bağladıktan sonra annesine gözleri önünde tecavüz ettiklerini öne sürdü.

"14 YAŞINDAKİ KIZI HAMİLE BIRAKTILAR"

Denisova'nın iddialarının devamı da kan dondurdu. Deni şova, Rus askerlerinin yine Buça'da 14 yaşındaki bir çocuğa daha tecavüz ederek hamile bıraktıklarını iddia etti.

İKİ KİŞİYE DAHA TECAVÜZ İDDİASI

Ukraynalı üst düzey yetkili Oleksandr Vilkul da Rus askerlerinin biri 16 diğer 78 yaşında iki kişiye daha tecavüz ettiğini öne sürdü. Rus tarafından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.