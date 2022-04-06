'Dünyanın sonu gelir, yapmayın' demişti! Hawking'in kıyamet senaryosuyla ilgili ürküten gelişme

İngiliz fizikçi, kozmolog ve astronom Stephen Hawking'in uyarıları, ölümünün ardından gündem olmaya devam ediyor. Bir dönemin en çok konuşulan bilim insanlarından olan Hawking'in geçtiğimiz yıllarda ortaya attığı kıyamet senaryosu yeniden gündem oldu.

UZAYLILARLA İLGİLİ UYARIDA BULUNMUŞTU

Hawking, daha önce kıyametle ilgili yaptığı bir konuşmada, bilim insanlarını uyarmış ve uzaylılarla iletişime geçilmesinin insanlık açısından korkunç sonuçlar doğurabileceğini ifade etmişti.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR GÖNDERDİLER

Bilim insanları geçtiğimiz günlerde bir erkek bir de kadının çıplak figürünü uzaya yansıtmış ve insanların nasıl bir yapıda olduğu hakkında fikir vermeye çalışmıştı. Bilim insanları şimdi de çalışmanın ikinci aşamasına geçmek için kolları sıvadı.

DÜNYANIN KONUMUNU YANSITACAKLAR

Bilim insanları, uzaylıların dünyanın yerini bulabilmek için dünyanın uzaydaki konumunu yansıtacak ve uzaylıların kendileriyle iletişime geçmelerini bekleyecek. Heyecan yaratan bu çalışmayla ilgili Hawking'in görüşleri ise pek iç açıcı değil. Hawking bu çalışmaların dünyanın sonunu getireceğine inanıyordu.

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