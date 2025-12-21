Haberler

Dünyanın öfke haritasında Türkiye'nin sırası dikkat çekti

Dünyanın öfke haritasında Türkiye'nin sırası dikkat çekti
Güncelleme:
Dünya genelinde milyonlarca insan güne öfkeyle başlıyor. Gallup'un küresel araştırması, ekonomik baskıdan siyasi belirsizliğe kadar uzanan sorunların toplumların ruh halini sert biçimde etkilediğini ortaya koydu. Türkiye'nin listedeki yeri ise dikkat çekici.

  • Gallup araştırmasında Türkiye, günlük hayatında öfke hissettiğini söyleyenlerin oranında tüm ülkeler arasında 6. sırada yer aldı.
  • Türkiye'de günlük hayatında öfke hissettiğini söyleyenlerin oranı %38 olarak küresel ortalamanın (%22) üzerinde çıktı.
  • Gallup araştırmasına göre, günlük hayatında öfke hissettiğini söyleyenlerin oranı en yüksek ülkeler sırasıyla Kuzey Kıbrıs, Lübnan, Afganistan, Irak, Sierra Leone, Türkiye, Ermenistan, İran, Filistin ve Ürdün oldu.

Gallup'un küresel araştırması, dünyada günlük hayatında "öfke" hissettiğini söyleyenlerin oranının birçok ülkede alarm verici seviyelere ulaştığını ortaya koydu. Araştırmada Türkiye'nin konumu da dikkat çekti. Türkiye tüm ülkeler arasında 6'bcı sırayı aldı.

ÖFKE ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU 10 ÜLKE

Araştırmaya göre günlük yaşamında öfke hissettiğini söyleyenlerin oranı en yüksek ülkeler şöyle sıralandı:

Kuzey Kıbrıs

Lübnan

Afganistan

Irak

Sierra Leone

Türkiye

Ermenistan

İran

Filistin

Ürdün

Türkiye, yüzde 38'lik oranla küresel ortalama olan yüzde 22'nin oldukça üzerinde yer alarak listenin üst sıralarında kendine yer buldu.

AVRUPA'DA TABLO DAHA SAKİN

Gallup verilerine göre Avrupa ülkelerinin büyük bölümü, öfke oranlarında orta ve alt sıralarda bulunuyor. Kıta genelinde öfke oranı görece daha yüksek olan ülkelerin, genellikle ekonomik baskı, siyasi kriz ya da toplumsal gerilimlerle gündeme gelen ülkeler olduğu görülüyor.

Avrupa'da öfke oranı görece yüksek seyreden ülkeler arasında Ermenistan, Ukrayna (savaşın etkisiyle), Bosna-Hersek, Sırbistan ve Yunanistan yer alıyor. Ancak bu ülkeler bile, listenin zirvesinde bulunan Kuzey Kıbrıs, Lübnan, Irak ve Afganistan seviyelerine ulaşmıyor.

BATI AVRUPA ALT SIRALARDA

Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri ise öfke oranlarında listenin alt sıralarında bulunuyor. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, Norveç, Danimarka ve İsviçre gibi ülkelerde günlük hayatta öfke hissedenlerin oranı, küresel ortalamanın altında seyrediyor.

Uzmanlara göre tablo, bireysel öfkeden çok uzun süredir biriken ekonomik baskı, belirsizlik, çatışma ve güvenlik sorunlarının toplumsal ruh haline yansıması olarak değerlendiriliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelçuk Karan:

Yönetimde sorun var ciddi şekilde ülkenin herşeyi yok oldu

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

kaybedenler kulübü. ama sorsanız hepsi cennette hurilerle takilip şarap içme derecesine gelmiş allahın en sevdigi kullar :)

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

