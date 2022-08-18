Dünyanın gözü kritik zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor, çantasında 2 önemli dosya var

Aylardır Rus ordusu tarafından işgal edilen Ukrayna'da savaş hala tüm şiddetiyle sürüyor. İki ülke arasında arabulucu rolü üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün Ukrayna lideri Zelenski'nin daveti üzerine Lviv'e gidiyor. İki lider önce baş başa sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek. Görüşmelerde tahıl koridoru ve savaşın diplomatik yollarla bitirilmesi ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün aylardır Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya gidecek. Erdoğan, Lviv'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek. Ziyaret sırasında Erdoğan, Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in üçlü bir görüşme yapması da bekleniyor.

TAHIL KORİDORU VE SAVAŞIN BİTİRİLMESİ ELE ALINACAK

Görüşmede, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla oluşturulan mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ve Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

GÜNÜBİRLİK BİR GEZİ OLACAK

Cumhurbaşkanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Volodimir Zelenski'nin daveti üzerine 18 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'ya gideceği duyurulmuştu. Cumhurbaşkanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenski'nin davetine icabetle 18 Ağustos 2022 tarihinde Lviv'e günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukraynalı mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecektir.

Ziyaret sırasında ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülmekte olup, söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır."