Dünyanın en yaşlı kadını, 122 yaşında yaşama veda etti

Çin'in Fujian eyaletinde yaşayan Lin Shemu, 1 Ocak'ta evinde uykusunda hayatını kaybetti. Resmi belgelerde doğum tarihi 18 Haziran 1902 olarak kayıtlı olan Lin, eğer bu tarih doğruysa 122 yıl 197 gün yaşamış oldu.

Yedi çocuk annesi Lin'in doğduğu dönemde Çin'de Qing Hanedanlığı hüküm sürüyordu. Theodore Roosevelt ABD başkanı, Lord Salisbury ise İngiltere başbakanıydı. Titanik battığında 10 yaşındaydı.

Yaşlılığa bağlı görme kaybı ve düşme sonucu bacaklarında yaralanma dışında ciddi bir hastalık yaşamayan Lin, hayatı boyunca kendi işini kendisi görebildi. Ailesi, keskin işitme duyusu ve iyi iştahını koruduğunu belirtti.

77 yaşındaki en küçük oğlu, annesinin her zaman neşeli ve huzurlu olduğunu, kimseyle tartışmadığını söyledi. Lin, uzun yaşamının sırrını "yemek, içmek ve uyumak" olarak açıklıyordu.

Lin'in yaşı Guinness Rekorlar Kitabı tarafından doğrulanmadı. Şu an dünyanın en yaşlı insanı olarak 116 yaşındaki Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas kabul ediliyor. Resmi olarak doğrulanmış en uzun yaşayan insan ise 122 yıl 164 gün yaşayan Fransız Jeanne Calment.