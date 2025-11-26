Dünyanın En Kalabalık Şehri Cakarta

BİRLEŞMİŞ Milletler'in yayınladığı yeni rapora göre, dünyanın en kalabalık şehri 42 milyon nüfusuyla Cakarta oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın 2025 Dünya Kentleşme Beklentileri raporuna göre, dünya hızla kentleşiyor ve şehirler artık 8,2 milyarlık dünya nüfusunun yüzde 45'ine ev sahipliği yapıyor. Açıklanan yeni verilere göre; dünya nüfusunun 2,5 milyarının yalnızca yüzde 20'sinin şehirlerde yaşadığı ve 1950 yılından bu yana, kentsel nüfusun iki kattan fazla arttığı bildirildi.

CAKARTA İLK SIRADA

Endonezya'nın başkenti Cakarta, yaklaşık 42 milyonluk nüfusuyla şu anda dünyanın en kalabalık şehri konumunda. Onu yaklaşık 40 milyonluk nüfusuyla Bangladeş'in başkenti Dakka ve 33 milyonluk nüfusuyla Japonya'nın başkenti Tokyo takip ediyor.

İSTANBUL 18'İNCİ SIRADA

İstanbul, 15 milyonluk nüfusuyla listenin 18'inci sırasında bulunuyor. BM projeksiyonuna göre; kentin nüfusunun 2050'de 16,3 milyona çıkması öngörülüyor.

DÜNYANIN EN KALABALIK 20 ŞEHRİ

1- Cakarta: 2025 nüfusu 41 milyon 914 bin

2- Dakka: 2025 nüfusu 36 milyon 585 bin

3- Tokyo: 2025 nüfusu 33 milyon 413 bin

4- Yeni Delhi: 2025 nüfusu 30 milyon 222 bin

5- Şangay: 2025 nüfusu 29 milyon 559 bin

6- Guangzhou: 2025 nüfusu 27 milyon 563 bin

7- Kahire: 2025 nüfusu 25 milyon 566 bin

8- Manila: 2025 nüfusu 24 milyon 735 bin

9- Kolkata: 2025 nüfusu 22 milyon 550 bin

10- Seul: 2025 nüfusu 22 milyon 490 bin

11- Karaçi: 2025 nüfusu 21 milyon 423 bin

12- Mumbai: 2025 nüfusu 20 milyon 203 bin

13- Sao Paulo: 2025 nüfusu 18 milyon 950 bin

14- Bangkok: 2025 nüfusu 18 milyon 180 bin

15- Mexico: 2025 nüfusu 17 milyon 734 bin

16- Pekin: 2025 nüfusu 17 milyon 13 bin

17- Lahor: 2025 nüfusu 15 milyon 156 bin

18- İstanbul: 2025 nüfusu 15 milyon 15 bin

19- Moskova: 2025 nüfusu 14 milyon 525 bin

20- Ho Chi Minh: 2025 nüfusu 14 milyon 53 bin.