Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! 2022 listesine Türkiye damga vurdu
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ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi tarafından dünyanın en güçlü ordusuna sahip ülkeler açıklandı. Birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakan Türkiye, bu listeye 13. sıradan dahil oldu. Ancak Türkiye'nin yerinin daha yukarılar olduğunu ifade edenlerin sayısı bir hayli fazla.
Askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en büyük ordularının yer aldığı listeyi açıkladı. 2022 yılına dair verilerle toplanan listedeki sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı.
TÜRKİYE YİNE EN ÖNLERDE
Ordusu nedeniyle dünya genelinde büyük bir ün kazanan Türkiye, 100 ülkelik listeye 13. sıradan dahil oldu. Türkiye, birçok Avrupa ülkesini de geride bıraktı. Fakat Türkiye'nin sıralamadaki yerinin yanlış olduğu ve daha yukarılarda olması gerektiğine dair çok sayıda yorum yapıldı.
İşte dünyanın en güçlü orduları listesinde ilk 13 sırayı alan ülkeler:
1-ABD
2-Rusya
3-Çin
4-Hindistan
5-Japonya
6-Güney Kore
7-Fransa
8-Birleşik Krallık
9-Pakistan
10-Brezilya
11-İtalya
12-Mısır
13-TÜRKİYE