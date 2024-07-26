Üye Girişi
Haberler
BBC

Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri ABD'de yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'daki Sinaola kartelinin lideri Ismael 'El Mayo' Zambada, ABD'de federal güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Zambada'nın yanı sıra Joaquin Guzman Lopez de yakalandı.

Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri, Meksika’daki Sinaola kartelinin lideri Ismael “El Mayo” Zambada, El Paso, Teksas’da ABD’li federal güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

76 yaşındaki Zambada, Sinaola kartelini şu anda ABD’de hapis yatan Joaquin “El Chapo” Guzman ile birlikte kurmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, Zambada ile birlikte Guzman’ın oğlu Joaquin Guzman Lopez’in de yakalandığını duyurdu.

Zambada, Şubat ayında ABD’li savcılar tarafından Fentanil üretimi ve dağıtımı için komplo kurmakla suçlanmıştı. Fentanil eroinden daha güçlü bir uyuşturucu ve ABD’deki opioid krizinden sorumlu tutuluyor.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland yaptığı yazılı açıklamada, ikilinin “dünyanın en şiddet dolu ve güçlü uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinden birine liderlik ettiklerini” söyledi.

Garland “El Mayo ve Guzman Lopez, Adalet Bakanlığı’nın ABD’de hesap sorduğu, büyüyen Sinaola karteli liderleri ve ortakları listesine eklendi” dedi.

Açıklamada ayrıca “Fentanil ülkemizin yüzleştiği en ölümcül uyuşturucu tehdidi ve Adalet Bakanlığı topluluklarımızı zehirlemekten sorumlu her bir kartel lideri, üyesi ve ortağı hesap verene kadar durmayacak” denildi.

Amerikalı savcılar, Sinaola kartelinin ABD’ye en büyük uyuşturucu tedarikçilerinden biri olduğunu söylüyor.

Zambada’nın yakalanması için 15 milyon dollar ödül konulmuştu.

“El Chapo” Guzman’ın 2019’daki yargılanması sırasında avukatları Zambada’yı kovuşturma korkusu olmadan yaşayabilmek için “tüm Meksika hükümetine” rüşvet vermekle suçlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığına göre Zambada, Meksika’daki bazı yasal işletmelerin de sahibi. Bunlara “büyük bir süt şirketi, bir otobüs hattı ve bir otel ve çeşitli mülkler” de dahil.

Zambada fentanil suçlamasının yanı sıra, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, adam kaçırma, kara para aklama ve organize suç ithamlarıyla da karşı karşıya.

Mayıs ayında yine ABD’de aranan Zambada’nın yeğeni Eliseo Imperial Castro Meksika’daki bir silahlı çatışmada öldürülmüştü.

BBC

Joaquin Guzman Güvenlik Uyuşturucu Suç Dünya Güncel Haberler

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

 İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var

İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var

 Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

Bakmadan Geçme

Basel- Mulhouse Havalimanı'nda bomba ihbarı! Havalimanında ne oldu? Bomba ihbarı gerçek mi? Çocukların havuz kavgasına aileler de dahil oldu! Manisa'da ne oldu? Olay ne? OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024 ll Okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar? ROCKY RABBIT GÜNLÜK ŞİFRE || Rock Rabbit nedir? 26 Temmuz 2024 Rocky Rabbit kombo kartları Kızıl Goncalar 2. sezon ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar yeni sezon tarihi açıklandı mı? Kızıl Goncalar 2. sezon ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar yeni sezon tarihi açıklandı mı? SÜPER KUPA MAÇ BİLETİ || Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maç biletleri satışa çıktı mı? SABİHA GÖKÇEN UÇAK SEFERLERİ İPTAL || Sabiha Gökçen'de uçak seferleri iptal mi edildi? THY, AJET, PEGASUS SEFERLERİ İPTAL Mİ? 26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli? İlkin hangi takımda oynuyor? Time dergisine göre dünyadaki en iyi 100 rotada yer alan ilimiz neresi? Türkiye'de hangi şehir ilk 100'e girdi? Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 konusu ne? Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. Hafta maçları! Sezonun ilk maçı ne zaman oynanacak? YKS TERCİH ROBOTU || YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Ön lisans- Lisans Üniversite bölümleri ve puanlarına nereden bakılır? 26 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title