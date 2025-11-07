Haberler

Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi

Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
Bilim insanları, Arnavutluk-Yunanistan sınırındaki Kükürt Mağarası'nda 100 metrekareden geniş alana yayılan ve 111 binden fazla örümceğin ördüğü devasa bir ağ keşfetti. Bu bulgu, 'dünyanın en büyük örümcek ağı'nı ortaya koydu

  • Avrupalı araştırmacılar Arnavutluk-Yunanistan sınırındaki Kükürt Mağarası'nda 100 metrekareyi aşan bir alana yayılan örümcek ağı keşfetti.
  • Ağda yaklaşık 69 bin Agelenidae ve 42 bin Linyphiidae türünden toplam 111 binden fazla örümcek bulunuyor.
  • Bu iki türün birlikte koloni oluşturması ve genetik farklılıkları ilk kez belgelendi.

Avrupalı araştırmacılar, Arnavutluk- Yunanistan sınırında yer alan Kükürt Mağarası'nın derinliklerinde 'dünyanın en büyük örümcek ağını' keşfetti. Araştırmacılar, örümcek ağının mağaranın girişine yakın, dar ve alçak tavanlı bir geçidin duvarında 100 metrekareyi aşan bir alana yayıldığını belirtti.

111 BİNDEN FAZLA İKİ TÜR ÖRÜMCEKTEN DEVASA AĞ

Burada yaklaşık 69 bin Agelenidae ve 42 binden fazla Linyphiidae türünün oluşturduğu örümcek kolonisine rastlayan araştırmacılar, toplamda 111 binden fazla bu iki türden örümceğin devasa bir ağ ördüğünü gördü.

Araştırmacılar, Arnavutluk ile Yunanistan sınırındaki Kükürt Mağarası'nda rastlanan 2 türe ait örümceklerin popülasyonlarının, diğer popülasyonlardan genetik olarak farklı olduğunu tespit etti. Bu türlerdeki koloni ağ oluşumunun ilk kez belgelendiğini aktaran araştırmacılar, bu mağaradaki Agelenidae türünün özellikle yaz başında daha büyük yumurta kümeleri bıraktığını belirledi.

Araştırmanın başyazarlarından Romanya merkezli Transilvanya Sapientia Macar Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Istvan Urak, Live Science adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, bu bulgunun, söz konusu 2 örümcek türünün birlikte koloni oluşturmasının ilk kanıtı olduğunu ve "muhtemelen dünyadaki en büyük örümcek ağını ortaya çıkardığını" ifade etti.

KÜKÜRT MAĞARASI'NDA BENZERSİZ ÖRNEK

Urak, Kükürt Mağarası'ndaki örümcek kolonisinin bugüne kadar belgelenen en büyük kolonilerden biri olduğu bilgisini paylaştı. Agelenidae ve Linyphiidae türlerinin insan yerleşimlerinin yakınında yaygın bulunduğunu belirten Urak, koloninin "aynı ağ yapısı içinde bu kadar büyük sayılarda birlikte yaşayan 2 türün benzersiz bir örneği" olduğunu kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, Subterranean Biology dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
Haberler.com
500

