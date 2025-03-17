Trump-Putin görüşmesinde tarih netleşti

Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için temaslar devam ederken, ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin ile yarın görüşeceğini açıkladı.

Trump, Florida'dan Washington'a gittiği uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"BU SAVAŞI SONA ERDİRİP ERDİREMEYECEĞİMİZİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için temaslar devam ederken Başkan Trump, "Salı gününe kadar açıklayacak bir şeyimiz olup olmadığını göreceğiz. Salı günü Başkan Putin ile konuşacağım. Hafta sonu pek çok çalışma yapıldı. Bu savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TRUMP BARIŞTA ISRARCI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump ile Rus lider Vladimir Putin'in bu hafta görüşebileceğini açıklamıştı. Witkoff, "Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Putin'in Trump'ın felsefesini kabul ettiğini vurgulayan ABD'li yetkili, Trump'ın savaşın sonlanması konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı.