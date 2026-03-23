Dünyanın beklediği hamle! 3 ülke savaş için devrede, biri de Türkiye

ABD Başkanı Trump'ın İran'la görüşmelerin iyi gittiğini açıklaması sonrası Tahran'dan peş peşe yalanlama geldi; Türkiye'nin de dahil olduğu arabuluculuk trafiği dikkat çekti.

TRUMP'TAN "GÖRÜŞME" VE ERTELEME SÖZLERİ

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 24 gündür sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmeler yapıldığını ve sürecin olumlu ilerlediğini açıkladı. Trump ayrıca, görüşmelerin başarılı olmasına bağlı olarak İran'ın enerji tesislerine yönelik askeri saldırıların 5 gün süreyle ertelendiğini duyurdu.

İRAN'DAN NET YANIT: GÖRÜŞME YOK

Trump'ın açıklamaları Tahran'da karşılık buldu. Fars Haber Ajansı'na konuşan İranlı yetkililer, ABD ile herhangi bir doğrudan ya da dolaylı görüşme yapılmadığını belirtti. Yetkililer, Trump'ın geri adım attığını savunarak, "Hedeflerimizin bölgedeki tüm enerji istasyonlarını kapsayacağını öğrenince geri çekildi" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ'NDEN DE YALANLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı da görüşme iddialarını reddetti. Yapılan açıklamada, Trump'ın zaman kazanmaya çalıştığı öne sürüldü.

ARABULUCULUK TRAFİĞİ HIZLANDI

Öte yandan ABD ile İran arasında tırmanan gerilimi düşürmek için diplomasi trafiği hız kazandı. ABD basınında yer alan haberlere göre Türkiye, Mısır ve Pakistan arabuluculuk rolü üstlendi.

Axios'un ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, üç ülkenin üst düzey yetkilileri son iki gündür hem Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff hem de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ayrı ayrı temaslar yürütüyor.

"İLERLEME KAYDEDİLİYOR" MESAJI

ABD'li kaynak, sürecin devam ettiğini belirterek, "Arabuluculuk sürüyor ve ilerleme sağlanıyor. Amaç savaşı sona erdirmek ve tüm sorunları çözmek" ifadelerini kullandı.

