Dünyanın beklediği hamle! 3 ülke savaş için devrede, biri de Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin iyi gittiğini ve saldırıların 5 gün süreyle ertelendiğini açıkladı. Bu açıklamalar İran tarafından yalanlandı, herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtildi. Karşılıklı bu mesajların ardından ABD basını Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın 2 gündür İran ile ABD arasında arabuluculuk trafiği sürdürdüğünü bildirdi.

TRUMP'TAN "GÖRÜŞME" VE ERTELEME SÖZLERİ

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 24 gündür sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmeler yapıldığını ve sürecin olumlu ilerlediğini açıkladı. Trump ayrıca, görüşmelerin başarılı olmasına bağlı olarak İran'ın enerji tesislerine yönelik askeri saldırıların 5 gün süreyle ertelendiğini duyurdu.

İRAN'DAN NET YANIT: GÖRÜŞME YOK

Trump'ın açıklamaları Tahran'da karşılık buldu. Fars Haber Ajansı'na konuşan İranlı yetkililer, ABD ile herhangi bir doğrudan ya da dolaylı görüşme yapılmadığını belirtti. Yetkililer, Trump'ın geri adım attığını savunarak, "Hedeflerimizin bölgedeki tüm enerji istasyonlarını kapsayacağını öğrenince geri çekildi" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ'NDEN DE YALANLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı da görüşme iddialarını reddetti. Yapılan açıklamada, Trump'ın zaman kazanmaya çalıştığı öne sürüldü.

ARABULUCULUK TRAFİĞİ HIZLANDI

Öte yandan ABD ile İran arasında tırmanan gerilimi düşürmek için diplomasi trafiği hız kazandı. ABD basınında yer alan haberlere göre Türkiye, Mısır ve Pakistan arabuluculuk rolü üstlendi.

Axios'un ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, üç ülkenin üst düzey yetkilileri son iki gündür hem Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff hem de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ayrı ayrı temaslar yürütüyor.

"İLERLEME KAYDEDİLİYOR" MESAJI

ABD'li kaynak, sürecin devam ettiğini belirterek, "Arabuluculuk sürüyor ve ilerleme sağlanıyor. Amaç savaşı sona erdirmek ve tüm sorunları çözmek" ifadelerini kullandı.

Erol Köse hayatını kaybetti

Erol Köse hayatını kaybetti! İki ihtimal üzerinde duruluyor
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş

Ölmeden 20 dakika önce yardımcısına bakın ne demiş
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi

Savaşın seyrini değiştirecek talimat! Trump tehdidinden geri adım attı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Aynasız Delikanli:

Yurtta Sulh Cihanda Sulh.. İnsallah

Aynasız Delikanli:

İnşallah barış olur

Zeynep Atılgan'ın derin yırtmaçlı pozundaki ayrıntı olay oldu

Farkında mı acaba? Derin yırtmaçlı pozundaki ayrıntı olay oldu
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü

Markette cinayet anı! 19 yaşındaki genci böyle öldürdü
Araştırma tam 3 yıl sürdü, ilk kez tespit edildi: Türkiye ikiye bölünebilir!

Bu tespit ilk kez yapılıyor: Türkiye ikiye bölünebilir
Zeynep Atılgan'ın derin yırtmaçlı pozundaki ayrıntı olay oldu

Farkında mı acaba? Derin yırtmaçlı pozundaki ayrıntı olay oldu
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası