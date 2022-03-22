Dünyada hiç bir insanın inemediği çukura inen bilim insanları ilk kez konuştu: Oraya hemen geri dönmeliyiz

Şili- Peru bölgesinde bulunan ve daha önce hiçbir insanın inememesi nedeniyle çok ünlü olan Atacama Çukuru'na geçtiğimiz ocak ayında ilk keşif gerçekleştirildi. Keşfin üzerinden 2 ay geçmesiyle birlikte bilim insanları ilk kez çukur hakkında konuştu. Araştırmacılar, çukurda cevaptan daha çok soru bulduklarını ve kafalarının karışık olduğunu dile getirdi. Ayrıca yeniden araştırma için acilen çukura dönülmesi gerektiği belirtildi.

JEOLOJİK YAPILARLA KARŞILAŞTILAR

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Şili'deki Concepción Üniversitesi'ne bağlı Milenyum Oşinografi Enstitüsü'nün Osvaldo Ulloa, derinlerde jeolojik yapılarla karşılaştırdıklarını söyledi.

"YENİ BİR TÜRE RASTLADIK"

Çukurda gördüklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulloa, "Denizanasına benzeyen bir tür yarı saydam denizhıyarı gördük" diye konuştu. Uzman, bu yaratığın muhtemelen daha önce bilinmeyen bir tür olduğunu vurguladı.

"BAKTERİ TOPLULUKLARI KEŞFETTİK"

Ulloa, "Atacama Çukuru'nda varlığından bile haberdar olmadığımız, filamentlere sahip, kimyasal ve inorganik bileşiklerle beslenen bakteri toplulukları da keşfettik" dedi.

"ORAYA GERİ DÖNMELİYİZ"

Ulloa, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu çok sayıda soruyu beraberinde getirdi: Bu bileşikler nelerdir? Bunlar ne tür bakteriler? Hiçbir fikrimiz yok. Oraya geri dönmemiz gerekiyor."

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