Dünyaca ünlü marka bazı bebek mamalarını raflardan çekiyor

Danone, toksin kontaminasyonu endişeleri doğrultusunda hedef pazarlardaki belirli üretim serilerine ait sınırlı sayıdaki bebek mamasını ihtiyati olarak geri çağırırken, şirket ürünlerin güvenli olduğunu ve kararın güncellenen gıda güvenliği kılavuzlarıyla bağlantılı olduğunu açıkladı.

  • Danone, hedef pazarlardan çok sınırlı sayıda bebek maması ürünü serisini geri çağırıyor.
  • Geri çağırma, Avrupa ülkelerinin ağırlıklı olduğu pazarları etkiliyor.
  • Danone, geri çağırmanın ihtiyati bir adım olduğunu ve ürünlerin güvenli olduğunu açıkladı.

Fransa merkezli gıda ve içecek şirketi Danone, hedef pazarlarda çok sınırlı sayıda bebek maması ürününü geri çağıracağını duyurdu. Karar, son dönemde sektörde gündeme gelen toksin kontaminasyonu endişilerinin ardından alındı.

"ÇOK SINIRLI SAYIDA ÜRÜN" VURGUSU

Danone tarafından yapılan açıklamada, "Danone hedef pazarlardan çok sınırlı sayıda belirli bebek maması ürünü serisini çekecektir" ifadesine yer verildi. Şirket, geri çağırmanın belirli ürünlerle sınırlı olduğunu vurguladı.

ETKİLENEN PAZARLAR AVRUPA AĞIRLIKLI

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, geri çağırmadan etkilenen pazarların büyük bölümünü Avrupa ülkeleri oluşturuyor. Şirket, hangi ülkelerin kapsama dahil olduğuna ilişkin detay paylaşmadı.

"ÜRÜNLER GÜVENLİ" AÇIKLAMASI

Danone, geri çağırmanın ihtiyati bir adım olduğunu belirterek, ürünlerin kullanımının güvenli olmaya devam ettiğini açıkladı. Şirket ayrıca bazı ülkelerde gıda güvenliği kılavuzlarının güncellenmesinin bu kararda etkili olduğunu bildirdi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
