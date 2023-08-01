Dünya Selamı Yayma Platformu Kuruldu

Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ın selamı yayma girişimini güçlendirmek ve İslami toplumsal reformu dünyaya aktarmak hedefiyle Dünya Selamı Yayma Platformu'nun kurulduğu açıklandı.

İstanbul'da Eresin Otel'de düzenlenen "Toplumsal Reform ve Selamın Yayılması" başlıklı sempozyuma, Şeyh Raid Salah ile Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği başta olmak üzere çok sayıda din adamı katıldı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, yaptığı konuşmada, Dünya Selamı Yayma Platformu'nun kurulduğunu ve daha sonra bunu geliştirmek için programlar ve istişareler yapılacağını kaydetti.

Yıldırım, "Selamı yayma fikrini yaygınlaştırmanın acil bir ihtiyaç olduğunu gördük ve ilgili kardeşlerimizle oturup, platformu başlatmak için inisiyatif aldık." dedi.

Bu girişimin buradan başladığını ve birçok programı olacağını ifade eden Yıldırım, "Hangi programları yapabileceğimizi istişare edip düşünüyoruz ve çalışmamızın başarı ile taçlandırılmasını umuyoruz." diye konuştu.

Ali Muhyiddin el-Karadaği de, "İhtiyacımız olan, sevgiye götüren barışın yayılmasını amaçlayan bir projede olduğumuz için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Karadaği, "Bunu başarmak için, nefsin, ruhun ve aklın içini, dışını da ıslah etmek lazımdır ki, insan kardeşiyle uyum içinde olsun ve sevgi dolu, uyumlu bir ümmet oluşsun. Bu, (Şeyh Raid) Salah'ın başarılı bir girişimidir ve desteklenmesi gerekir."şeklinde konuştu.

"İsrailli yetkililer Filistin topraklarında şiddeti yayıyor"

Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Salah, sempozyuma çevrimiçi bağlanarak Filistin'de barışı yayma komitelerinin kurulması aşamasına değindiği bir konuşma yaptı.

İsrail'i Filistin topraklarında şiddeti ve yaklaşık 400 bin silahı yaymakla suçlayan Salah, 2000 yılından bu yana 1948 toprakları içinde topluma hakimiyetini dayatan İsrail'in, "körü körüne fitne silahının yayılmasına göz yumduğunu" belirtti.

İsrail'in 400 bine yakın silahı toplumda fitne çıkarmak için yaydığını söyleyen Salah, silahlarının hepsinin İsrail ordusundan Filistin'in iç kesimlerine ulaştırıldığını kaydetti.

Salah, "İsrail'in, Filistin toplumunda uyuşturucunun yayılmasına da göz yumduğu ve böylece gençleri kendisinin avı haline getirdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Salah, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrailli yetkililer Filistin topraklarında şiddeti yayıyor. 2000 yılından bu yana toplumumuzda çok yüksek sayıda kişi hayatını kaybetti. İçinde bulunduğumuz bu yılda 130'dan fazla kişi hayatını kaybetti. İsrail resmi kuruluşları suçluların izini sürme konusunda isteksiz."

Raid Salah, Filistin topraklarında çok sayıda yerleşimci suçlunun özgür olduğunu, bu durumun terörü ve yolsuzluğu tetiklediğine dikkati çekti.

Suçluların sadece çok azının tutuklanıp hafif cezalar verildiğine işaret eden Salah, bu durumun şiddete ve İsrail istihbaratının koruması altındaki kişileri Filistinlileri öldürmeye teşvik etmek anlamına geldiğini ifade etti.

Platformun hedefi

Dünya Selamı Yayma Platformu, Raid Salah'ın selamı yayma girişimini güçlendirmeyi ve İslami toplumsal reformu dünyaya aktarmayı hedefliyor.