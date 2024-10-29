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Dünya Sağlık Örgütü'nden İsrail'in UNRWA Kararına Tepki

Dünya Sağlık Örgütü'nden İsrail'in UNRWA Kararına Tepki
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Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in UNRWA'nın çalışmalarını yasaklama kararının yıkıcı sonuçlar doğuracağını bildirdi. Genel Direktör Ghebreyesus, UNRWA'nın Filistin halkı için kritik bir kuruluş olduğunu vurguladı.

DÜNYA Sağlık Örgütü, İsrail'in UNRWA'nın çalışmalarını yasaklayan kararının yıkıcı sonuçları olacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail Parlamentosu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasının yıkıcı sonuçları olacağını duyurdu.

Genel Direktör Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UNRWA'nın, Filistin halkı için yeri doldurulamaz bir kuruluş olduğunu ve son 70 yıldır bu misyonu üstlenmeye devam ettiğini aktardı. UNRWA'nın, BM'ye üye devletler tarafından kurulduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "İsrail Parlamentosu'nun aldığı, UNRWA'nın milyonlarca Filistinli adına hayat kurtarıcı ve sağlık koruyucu çalışmalarını yasaklayan kararın yıkıcı sonuçları olacak. Bu kabul edilemez" dedi.

Alınan kararın İsrail'in yükümlülüklerine ve sorumluluklarına aykırı olduğunu belirten Ghebreyesus, UNRWA'ya güvenen herkesin hayatını ve sağlığını tehdit ettiğinin altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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