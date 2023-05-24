Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'ndan korkutan uyarı: Daha ölümcül bir pandemi için hazırlıklı olun

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros, dünyanın "Kovid-19'dan daha ölümcül" olabilecek bir sonraki pandemi için hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Yeni bir patojen veya varyantın tehdidi devam ederken, DSÖ'nün pandemiye karşı kolektif ve adil bir şekilde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni hastalık ve ölüm dalgalarına neden olabilecek başka bir varyantın tehdidi olduğunu belirtti. Ancak DSÖ, Kovid-19 pandemisinin artık bir acil sağlık durumu olmadığını açıkladı.

KARARLI BİR ŞEKİLDE ELE ALMAK GEREKİR

Tedros, DSÖ'nün üye devletlerine hitaben, bir sonraki pandemi geldiğinde, bunu kararlı, kolektif ve adil bir şekilde ele almak gerektiğini vurguladı. DSÖ'nün pandemi anlaşması taslağını ve bütçe artışını onaylamasını övdü.

KEŞFEDİLMEMİŞ BİR MİKROORGANİZMADAN KAYNAKLANACAK

Kovid-19 pandemisi bugüne kadar dünya çapında yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne neden oldu. DSÖ, bir sonraki pandeminin "Disease X" gibi henüz keşfedilmemiş bir mikroorganizmadan kaynaklanabileceğini belirtti.

SON SALGINLARIN ÇOĞU HAYVANLARDAN BULAŞTI

Son pandemilerin çoğu, yani Ebola, HIV/AIDS ve Kovid-19, hayvanlardan insanlara geçiş yapan zoonotik hastalıklar olmuştur.