Dünya laboratuvarda tutulan 230 kişiyi konuşuyor: Ölümsüzlük o odanın içerisinde saklı

İnsanların bedenlerini dondurma işlemi gerçekleştiren Cryonics adlı bir şirket mevcut. Bu şirketin laboratuvarlarında şimdiye kadar 230 kişinin bedeninin dondurulduğu öğrenilirken, komplo teorisyenleri "Ölümsüzlük işte o odanın içerisinde saklı" yorumunda bulunuyor.

Ölümsüz olmak, neredeyse her insanın isteyeceği bir durum. Bilim her geçen gün ilerlerken, hastalıklara da teknoloji sayesinde yeni çözümler bulunuyor. İnsanlık açısından en büyük sağlık sorunlarından biri olarak görülen kansere bile önümüzdeki yıllarda aşı ile çare bulunabileceği iddia ediliyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sağlık çalışmalarının yanı sıra bilim camiasının ölümsüzlüğü bulmak için çalışmaları da devam ediyor. Öyle ki Cryonics adlı bir şirket, bu konuda en ciddi çalışmaları gerçekleştiren kurum olarak öne çıkıyor. Elde edilen bilgilere göre şu ana kadar şirketin laboratuvarında tutulan 230 donmuş beden var. Bu insanlar gelecekte uyandırılmayı bekliyor.

TEDAVİSİ OLMAYAN HASTALIKLAR

Cryonics, doğada bazı canlıların yaşadığı bir periyot olan 'hibernasyon', yani çok düşük sıcaklıklar altında canlının yaşamını kaybetmeden hayatını sürdürebilmesi felsefesine yakın bir yapı olsa da, günümüzde doğrudan bu doğrultuda ilerleyen bir sürece sahip değil. Şu anki prosedür, insanların ölümlerinin hemen ardından bu programa dahil olacaklarını taahhüt ettikleri bir süreç ve ardından sıkı bir belirsizliğe dayanıyor. Ve temel mantığı da, günümüz için tedavisi mümkün olmayan hastalıkların, geleceğin medikal yöntemleri ile tedavi edilebileceği denilebilir.

"ÖLÜMSÜZLÜK O ODADA SAKLI"

Komplo teorisyenleri de şirketin laboratuvarına ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulunuyor. Komplo teorisyenlerine göre ölümsüzlük bulunulursa, bu sistem sayesinde bulunacak.