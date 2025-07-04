Dünya E-Basın Konseyi Genel Koordinatörü Eren Şar Duyuruda Bulundu

DÜNYA E-Basın Konseyi Genel Koordinatörlüğü görevine atanan Eren Şar, yeni dönem çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Konseyin, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) kapsamındaki resmi üyeliğine dikkat çeken Şar, "Dijital basın küresel çevre sorunlarıyla mücadelede kritik rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

Genel Koordinatör Şar, Dünya E-Basın Konseyi'nin Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Birimi'nin resmi sözleşmeli üyeleri arasında yer aldığını belirterek, "Bu üyelik, medya aracılığıyla sürdürülebilirlik politikalarına katkı sunmak ve çevresel farkındalığı artırmak açısından önemli bir adım" dedi.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜM, KÜRESEL SORUMLULUK'

Yeni döneme ilişkin vizyonunu paylaşan Şar, dijital basının gücünü iklim değişikliği, çölleşme, kuraklık, su krizi ve çevre adaleti gibi konularda küresel farkındalık yaratmak için kullanacaklarını ifade etti. Şar, "Dijitalleşmenin yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda etik ve toplumsal bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

ULUSLARARASI ÇALIŞTAY GELİYOR

Dünya E-Basın Konseyi'nin uluslararası iş birliklerini artırmayı hedeflediğini aktaran Şar, İstanbul merkezli Uluslararası Dijital Medya ve Çölleşme ile Mücadele Çalıştayı'nın hazırlıklarının başladığını açıkladı. Çalıştayda; medya-çevre ilişkisi, iklim gazeteciliği, dijital habercilikte etik ilkeler ve yapay zekanın medya üzerindeki etkisinin ele alınacağı bildirildi.

'KÜRESEL SES, YEREL SORUMLULUK'

Konuşmasında konseyin iki yönlü misyonuna da dikkat çeken Şar, " E-Basın Konseyi, hem küresel medya dünyasının sesi hem de yerel basının dijitalleşmesinde öncüdür. Barış, bilgi ve bilinç temelinde dijital bir gelecek inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.