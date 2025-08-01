Putin, günlerdir tehditler savuran Trump'a resti çekti

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'daki tüm cephelerde ilerlediğini söyleyen Putin, "Batı'nın şimdi tek bir tutkusu var: Ne pahasına olursa olsun ilerleyişimizi durdurmak" dedi.

TRUMP'IN HAYAL KIRIKLIĞI SÖZLERİNE YANIT

Kalıcı bir barışa ihtiyaçları olduğunu ve bu durumun Avrupa'nın güvenliğiyle doğrudan ilgili olduğuna katıldığını belirten Putin, "Umarım Rusya ve Ukrayna uzlaşma şartlarını görüşmek üzere ortak çalışma grupları kurabilir. Ayrıca barış görüşmelerinden hayal kırıklığına uğramış olanlar varsa, bu şişirilmiş beklentilerden kaynaklanıyor" ifadesini kullandı.

TRUMP SÜRE VERDİ, PUTİN RESTİ ÇEKTİ

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın Ukrayna'yla barış müzakerelerinde sonuç alamamasının ardından Putin'le olan bağını kopardığını ve Rusya'ya yaptırım uygulamamak için 10 gün süre verdiğini söylemişti. Ukrayna ile görüşmelerin devam edeceğini umduğunu söyleyen Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerinin değişmediğini belirtti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump konuya ilişkin açıklamasında "Başkan Putin hayal kırıklığına uğrattı. Çok hayal kırıklığına uğradım. Bu yüzden durumu gözden geçirmemiz gerekecek. Ona verdiğim 50 günlük süreyi kısaltacağım." demişti.