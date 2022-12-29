Dünya derin bir nefes aldı! İki ülke arasında tansiyonu düşüren hamle Sırbistan'dan geldi

Sırbistan ve Kosova arasında bir süredir devam eden gerginlikte tansiyon düşürüldü. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, son dönemde Kosova ile yaşanan gerginliğin nedeni olan barikatların kaldırılacağını duyurdu. Vucic açıklamasının devamında, "Bu basit bir süreç değil ve bazılarının sandığı gibi iki saatte yapılamaz. Ama 24 ila 48 saat içinde barikatlar kalkacak. Ama güvensizlik ortadan kalkmıyor" diyerek sorunun tamamen çözülmediğini de dikkat çekti.

Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginlik sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AB, NATO ve ABD'nin Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı sonrası Sırbistan tarafından ilk adım atıldı.Vucic, "Barikatların kaldırılması başlayacak" dedi.

"BARIŞ VE HUZURUN DEVAM ETMESİNİ İSTEDİM"

Oldukça zor bir gece ve görüşme geçirdiklerini ifade Vucic, "Kosovalı Sırplardan barikatların kaldırılmasını rica ettim. Barış ve huzurun devam etmesini istedim. Herkesi dinledim. Söz verilenlerin yerine getirileceğine inanıyorum" dedi.

"48 SAAT İÇERİSİNDE BARİKATLAR KALKACAK"

Vucic barikatların kalkmasının basit bir süreç olmadığının altını çizerken, "Bazılarının sandığı gibi iki saatte yapılamaz. Ama 24 ila 48 saat içinde barikatlar kalkacak. Ama güvensizlik ortadan kalkmıyor. Sırpların Kosova'daki varlığıyla oynayanlar bilmeli ki biz buna şimdi izin vermediğimiz gibi bundan sonra da izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti. Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, KFOR'a Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu. Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor. Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.