Dünya bu olayı konuşuyor! Ölen adamın gözleri yeniden canlandı, odadaki profesörler dahil herkes dondu kaldı - Haberler

Dünya bu olayı konuşuyor! Ölen adamın gözleri yeniden canlandı, odadaki profesörler dahil herkes dondu kaldı
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Utah Üniversitesi Moran Göz Merkezi'ne organ bağışı için getirilen ve beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın vefatının üzerinden 5 saat geçmesine rağmen gözleri yeniden diriltildi. Tıp tarihinde bir ilk olan bu araştırmayla yeniden dirilmenin var olup olmadığı sorusuna yanıt aranacak.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Utah Üniversitesi Moran Göz Merkezi'nde duyanları biraz ürküten biraz da sevindiren bir olay yaşandı. Organ bağışı için merkeze getirilen ve organları alınmaya hazırlanan kişinin gözleri, vefatının üzerinden 5 saat geçtikten sonra yeniden canlandı.
Dr. Fatima Abbas liderliğindeki doktor ekibi, hastanın gözlerini aldıktan sonra gözlere ışınlarla bir işlem uyguladı. İşlem sayesinde ölen şahsın gözleri yeniden açıldı ve karşıya doğru bakmaya başladı. Alanında bir ilk olma özelliği taşıyan bu olayın ardından yeni bir çalışma başlatıldı.
Dr. Fatima Abbas ve ekibi, şahit oldukları olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için kolları sıvadı. Ekip, beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yeniden dirilme ihtimalini olup olmadığını öğrenmek için hummalı bir araştırmaya girişti.
Nature dergisinde de yayınlanan araştırma hakkında konuşan Yine Utah Üniversitesi'nden Dr. Frans Vinberg, "Retina hücrelerinin canlı gözde olduğu gibi birbiriyle konuşmasını sağladık. Bu daha önce hiçbir şekilde elde edilemeyen bir durumdu" dedi.