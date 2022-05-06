Dünya bu esrarengiz maymunu arıyor! Daha önce eşi veya benzeri hiçbir ormanda görülmedi
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Malezya Borneo'daki Kinabatangan Nehri yakınında görülen ve bir anda ortadan kaybolan gizemli maymun merak uyandırdı. Daha önce eşi veya benzerine rastlanmayan maymun, bilim insanları tarafından aranmaya başlandı.
Bilim dünyası her geçen gün daha ilginç bir olaya şahitlik yapmaya devam ediyor. Malezya Borneo'daki Kinabatangan Nehri yakınında görülen ve daha önce benzerine rastlanmayan gizemli 'melez' maymun, dünya genelinde merak uyandırdı.
İki türün karışımı olması ve tipinin başka hiçbir maymuna benzememesi nedeniyle bilim insanlarının ilgisini çeken esrarengiz maymun, her yerde aranmaya başladı.
Esrarengiz maymunun ilk olarak 2017 yılında tespit edildiği, daha sonra aralıklarla ortaya çıktığı ancak genel olarak ormanda görülmediği öğrenildi. O zaman genç bir maymun olan dişi maymunun şu anda büyüdüğü tahmin ediliyor.
Bazı köylülerin iddiasına göre maymunun vampire benzeyen dişleri mevcut. Ayrıca maymunun kan emdiğini iddia eden köylüler bile var. Ancak köylülerin bu iddiaları henüz iddia boyutundan öteye geçmiş değil. Maymunun suratı ise çok çirkin olarak tasvir ediliyor.