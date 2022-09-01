Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Kan grubu A olanlar büyük tehdit altında

ABD'de bir üniversitede yapılan araştırmanın sonuçları dünyada büyük ses getirdi. Kan grubu A olan bireylerin hastalanma ve ciddi rahatsızlıklara yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu ortaya koyan araştırmaya göre bu kan grubuna sahip olanların 60. yaş gününden önce beyin kanaması geçirme riski de diğer gruplara göre 5 kat daha fazla.

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Maryland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, kan grubu A olan bireylerin hastalanma ve ciddi rahatsızlıklara yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRME RİSKİ 5 KAT DAHA FAZLA

Marylan Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, kan grubu A olan bireylerin 60'ıncı yaş gününden önce beyin kanaması geçirme riskinin diğer kan gruplarına sahip bireylere göre 5 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

İKİNCİ SIRADA B GRUBU GELİYOR

Tıp dergisi Neurology'de yayınlanan araştırmada erken beyin kanaması geçirme riskinin kan grubu A olan kişilerde daha yoğun olduğu belirtildi. Bilim insanları kan grubu A olan bireylerden sonra kan grubu B olanların geldiğini aktarırken, kan grubu 0 olanların riskinin ise daha düşük olduğunu tespit etti.

"NEDENİNİ TAM OLARAK BİLMİYORUZ"

Araştırmayı yürüten nöroloji profesörü Dr. Steven Kittner, "Henüz A kan grubunun neden riski artırdığını bilmiyoruz ama bunun damarları tıkayan faktörlerle ile ilgili olması olası" yorumunu yaptı.a