Dünya basını bu haberle çalkalanıyor! İki çocuk, mezardan çıkardıkları kadına tecavüz etti

Filipinler'de iki çocuk, mezardan çıkardıkları kadına tecavüz ettikleri ve değerli eşyalarını çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı. Söz konusu olay, dünya basınında da manşet oldu.

Filipinler'de meydana gelen korkunç olaya göre Davao kentindeki mezarlığa giden 2 çocuk, mezarı kazdıktan sonra ölü bir kadının cansız bedenini çıkardı. Kadının kefenini kenara atan çocuklar, tecavüzde bulundu. Daha sonra ise kadının değerli eşyalarını alıp kayıplara karıştılar.

SABAH ÇIPLAK ŞEKİLDE BULUNDU

Kadının olay yerinde çıplak şekilde bulunmasının ardından polis çağrıldı. Hemen bölgeye intikal eden polis ekipleri, kadının cinsel organının etrafında tecavüze işaret eden bulgular tespit etti.

GÜVENLİK KAMERALARINA BAKILDI

Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak güvenlik kayıtlarını izleyen polis ekipleri, olayın 2 çocuk tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Kısa sürede yakalanan çocukların ifadeleri psikolog eşliğinde alınıyor. Soruşturma ile ilgili detaylar da önümüzdeki günlerde açıklanacak.