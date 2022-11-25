Dünya, ABD'li uzmanların raporunu konuşuyor: Koronavirüsten ölenlerin çoğu aşılı kişiler
Dünya Haberleri
Dünya, 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle mücadelesine devam ederken, ABD'de yapılan bir araştırma tüm ezberleri bozdu. ABD Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), koronadan ölenlerin çoğunun aşılı kişiler olduğunu açıkladı. Hatırlanacağı üzere aşılar piyasaya sürüldüğünde, hastalığın yayılımını, ağır semptomlarını ve ölümleri azaltacağı ifade edilmişti.
ABD Hastalık Kontrol Merkezi'nin açıkladığı koronavirüs rakamları dünyayı şaşkına uğrattı. Koronavirüs aşısı olanların korona kaynaklı ölümlerdeki oranı yüzde 58 olarak kayıtlara geçerken, aşısız kişiler ise yüzde 42 olarak belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık danışmanı Anthony Fauci, "Aşı, zaman içinde etkisini yitiriyor. Koronavirüs, aşı ile önüne geçilebilecek bir hastalık değil. Sürekli ve düzenli aşı yapılması gerekiyor çünkü hastalık sürekli mutasyona uğrayıp değişiyor" ifadelerini kullandı.
Washington Post'un sağlık uzmanları, "Nüfusun çoğunluğu aşı olduğu için artık ölümlerde de en büyük oran aşılı kişilerde" dedi. Ancak koronavirüs aşıları piyasaya sürüldüğünde, hastalığın yayılımını, ağır semptomlarını ve ölümleri azaltacağı ifade edilmişti.
Öte yandan Insider Paper gazetesi ise, aşılı kişilerin korona virüs ölümlerindeki oranını yayınladı:
2021: Yüzde 23
2022 Ocak ayı: Yüzde 42
2022 Ağustos: Yüzde 58
Daha önce Avrupa Birliği komisyonunda konuşan Pfizer yetkilisi, koronavirüse karşı geliştirilen mRNA aşılarının, hastalığın yayılmasını engelleme konusunda test edilmediğini itiraf etmişti.