Dün bisikletten düşen Biden, bugün &quot;İyiyim&quot; mesajı vermek için kameralar önünde zıpladı - Haberler

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Dün bisikletten düşen Biden, bugün "İyiyim" mesajı vermek için kameralar önünde zıpladı

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Dünya
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79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, dün evinin yakınlarında bisiklet sürerken kenardaki kalabalığa selam vermek için durmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Biden, bugünse iyi olduğunu ispat etmek istercesine kameralar önünde zıpladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletindeki evinin yakınlarında bisiklet sürdüğü sırada kendisine seslenen kalabalığa selam vermek için durmak istedi. Ancak tam o anda dengesini kaybeden 79 yaşındaki Biden, bisikletten düştü.

DÜŞTÜĞÜ ANLAR GÜNDEM OLDU

O esnada bölgede bulunan vatandaşların ve basın mensuplarının Biden'ın yere düşme anını görmemesi için tedbir alınmasına rağmen, söz konusu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Düşüşten sonra iyi olup olmadığını soran gazetecilere "Ben iyiyim" diyen Biden, olayın bisiklet pedallarındaki kopma sorunu nedeniyle yaşandığını söyledi.

Dün bisikletten düşen Biden, bugün 'İyiyim' mesajı vermek için kameralar önünde zıpladı

ZIPLADI

Biden bugün de bir kilisedeki ayine katıldı. Çıkışta kalabalık bir grup tarafından beklenen Biden'a, "Nasıl hissediyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Ellerini yumruk yapan Biden ise konuşmaksızın, yerinde zıplayarak "ben iyiyim" mesajı verdi.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Dünya

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