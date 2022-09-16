Dumanlar gökyüzünü kapladı! Çin'de 200 metreyi aşan 42 katlı China Telecom binasında yangın
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Çin'in "Changsha" kentindeki China Telecom şirketine ait kulede yangın çıktı. Yüksekliği 200 metreyi aşan 42 katlı binanın dış duvarı tamamen alevlerle kaplandı. 36 itfaiye aracı ve 280 itfaiyecinin katıldığı çalışmayla yangın söndürülürken, can kaybı olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinin başkenti Changsha şehir merkezinde büyük bir yangın çıktı. Devlet yayın kuruluşu CCTV, 200 metreden fazla yükseklikteki China Telecom binasının onlarca katının yoğun bir yangının teslim aldığını ve gökyüzüne doğru dumanlar yaydığını duyurdu.
Yayımlanan haberde "İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek ve olay yerinde kurtarma çalışmaları yapmak için çalışmalara başladı" denildi.
Olay yerine 36 itfaiye aracı ve 280 itfaiyeci sevk edilirken Hunan itfaiye teşkilatına göre yangın söndürüldü ve can kaybının henüz bilinmiyor.
Çin'de çay yetiştiriciliğinin önemli bir merkezinde bulunan Hunan eyaletinin başkenti olan Changsha, yaklaşık 10 milyonluk bir nüfusa sahip.