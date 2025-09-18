Dumanlar bu kez İsrail'den yükseldi! Netanyahu'yu dumura uğratan saldırı

İsrail'in Eilat kentine yönelik gerçekleştirilen İHA saldırısı hava savunmasını aşarak bir otele isabet ederken; saldırı sonrası büyük panik yaşandı.

Başta Gazze Şeridi olmak üzere Yemen ve Lübnan'a saldırılar düzenleyen ve adeta terör estiren İsrail, şok bir saldırıya uğradı.

O KENTİ VURDULAR

İsrail'in Eilat kentine İHA saldırısı düzenlendi. Kentte siren sesleri yükselirken, İsrailliler korku ve panikle kaçmaya başladı.

OTELE İSABET ETTİ

İsrail ordusu, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı. İHA bölgede bulunan bir otelin girişinin yakınına düşerken, küçük çaplı yangına neden oldu. Ekipleri yangını söndürmek için müdahale etti.

SALDIRI YEMEN'DEN GELDİ

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, saldırının Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından düzenlendiği değerlendiriliyor. -