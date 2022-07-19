Düğünde magandanın kurşunundan çıkan mermi, gelini öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düğünde magandanın kurşunundan çıkan mermi, gelini öldürdü

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:

İran'ın Firuzabad kentinde gerçekleşen bir düğün sırasında iddiaya göre gelenek amacıyla havaya ateş açan bir magandanın silahından çıkan mermi, 24 yaşındaki gelin Mahvash Leghaei'nin ölümüne neden oldu.

Türkiye'de de çok sayıda insanların canını alan maganda kurşunu, bu sefer İran'da patladı. Firuzabad kentinde gerçekleşen bir düğün sırasında iddiaya göre damadınkuzeni olduğu belirtilen 36 yaşındaki bir şahıs, gelenek nedeniyle silahını çıkararak havaya ateş açtı.

Düğünde magandanın kurşunundan çıkan mermi, gelini öldürdü

KURŞUNLAR GELİNE İSABET ETTİ

Magandanın kurşunundan çıkan serseri mermiler, 24 yaşındaki Mahvash Leghaei'nin kafasına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan gelin, girdiği komadan bir daha çıkamadı ve yaşamını yitirdi.

Düğünde magandanın kurşunundan çıkan mermi, gelini öldürdü

YASADIŞI AMA YAYGIN BİR GELENEK

Olayın ardından İran'da sık sık uyarılarda bulunulmaya başlandı. Ancak düğünlerde havaya ateş açmak İran ve Orta Doğu bölgesinde yaygın bir gelenek. Ülkemizde de bu nedenle çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Türkiye İran Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title