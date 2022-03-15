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Düğünde geline gönderilen pasta olay çıkardı, bazı konuklar salonu terk etti

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Düğünde geline gönderilen pasta olay çıkardı, bazı konuklar salonu terk etti

İngiltere'deki bir düğüne gelinin kesmesi için gönderilen ve üzerinde erkek cinsel organı şekillerinin bulunduğu pasta, konukların tepkisiyle karşılaştı. Kendilerine saygısızlık yapıldığını düşünen bazı konukların salonu terk ettiği öne sürüldü. Konuyla ilgili ortaya atılan başka bir iddiada ise pastanın, gelinin arkadaşları tarafından şaka amaçlı gönderildiği belirtildi.

İngiltere'de dünyaevine giren bir çiftin düğüne gönderilen ve üzerinde cinsel figürler bulunan pasta, tepkiye neden oldu. Gelinin kesmesi için salona gönderilen pastanın üzerindeki şekillerin anlaşılmasının ardından bazı konukların pastayı eleştirerek düğünden ayrıldığı öne sürüldü. Düğün sahipleri de yaşananlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İŞLETME: GELİN VE DAMAT İSTEDİ

Pastayı gönderen işletme ise pastanın gelin ve damat tarafından talep edildiğini iddia ederek, kendilerinin olayda suçsuz olduğunu savundular. Ayrıca ortaya atılan bir başka iddiada ise pastanın, gelinin arkadaşları tarafından salona gönderildiği bilgisine yer verildi.

ÜZERİNDE CİNSEL OBJELER VAR

Tartışma yaratan pastanın üzerinden erkeklere ait cinsel objeler yer alıyor. Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar ise pastanın düğün pastası değil, "Bekarlığa veda pastası" olduğunu öne sürdü. Düğün sahiplerinden konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

İşte tartışma yaratan o pasta:

Düğünde geline gönderilen pasta olay çıkardı, bazı konuklar salonu terk etti

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Damatlık, Gelinlik, Düğün, Cinsellik, Dünya, Güncel, Haberler

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