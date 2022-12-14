Düğün günü eşini başka kadınla ilişkiye girerken basan gelin yıkıldı

Güney Amerika ülkesinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Düğün günü eşini arabada başka bir kadınla basan gelin, hayatının şokunu yaşadı.

Güney Amerika ülkesinde kaydedilen bir görüntü ortalığı salladı. Yurtdışında kaydedilen ve İspanyolca konuşulan görüntülerde bir kişinin "O****u ç..., korkak" diye bağırdığı duyuluyor.

KURGU OLDUĞU DA İDDİA EDİLDİ

Paylaşılan görüntülerde düğün arabasının içinde başka bir kadın ile yarı çıplak bir şekilde görüntülenen damat, daha sonra gelin tarafından basılıyor. Yapılan yorumlar arasında ise olayın kurgu olabileceği de iddia edildi.