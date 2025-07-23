DSÖ Temsilcisi: 'Gazze'den Çekilmeyeceğiz'

DSÖ Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail'in dün personel yerleşkesi ve ana deposuna yönelik saldırılarının ardından, "Gazze'den çekilmeyeceğiz ve operasyonlarımızı genişleteceğiz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, günlük basın toplantısında konuştu. Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Deyr el-Belah'taki personel yerleşkesinin ve ana malzeme deposunun İsrail ordusu tarafından üç kez saldırıya uğradığını ve 1 personelinin gözaltında tutulduğunu hatırlatan Peeperkorn, tahliye emirlerinin faaliyetlerini ciddi şekilde aksattığını belirtti.

Peeperkorn, tüm bu zorluklara rağmen, "Gazze'den çekilmeyeceğiz ve operasyonlarımızı genişleteceğiz" dedi. Bu açıklamanın İsrail'e bir meydan okuma olup olmadığı sorusuna Peeperkorn, "Evet, bu bir başkaldırı ve ses yükseltme. Şu an her zamankinden daha fazla buna ihtiyaç var. Kalacağız, genişleyeceğiz ve hizmet vermeyi sürdüreceğiz" yanıtını verdi.

Peeperkorn, İsrail'in ana depoya yönelik saldırısını, Gazze'deki sağlık tesislerinin sistematik olarak hedef alınmasının bir parçası olarak gördüklerini ifade ederek, çok sayıda tıbbi malzemenin bu saldırılar sonucu imha edildiğini aktardı. Üye ülkelere DSÖ'ye desteklerini acilen artırma çağrısı yapan Peeperkorn, gözaltındaki personelinin serbest bırakılması için İsrail'e yönelik talebini yineledi.